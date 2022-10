Écoquartier Fontaine St-Jean: tout pourrait être fini dans les 5 à 8 ans

À l’époque, 57 logements (maisons et appartements) avaient déjà été construits. Et là, ce sont plusieurs dizaines d’unités qui sont sorties de terre en quelques mois ou prévues dans les prochains. "On a construit 9 maisons et un immeuble de 7 unités, qui sont toutes vendues, commence Michaël Géréon, le promoteur. On passe les actes tout prochainement pour un autre immeuble de 7 unités et un immeuble de 8 appartements est en cours de construction."

Début novembre, c’est la construction de 2 blocs de 4 logements qui sera encore lancée. Et un nouveau permis d’urbanisation va prochainement être introduit pour 14 nouvelles unités, 4 maisons et 10 appartements. "Après, il restera encore quelques dizaines d’unités à construire. On va aussi vite que possible, d’un point de vue logistique et financier, mais il faut inévitablement tenir compte du temps de construction et du temps de vente. Le rythme est néanmoins plus élevé que ce qu’on pensait au départ…" Traduisez que le projet avance cette fois vite et bien.

Jeunes ménages et investisseurs

Le promoteur estime ainsi que les 160 logements (environ) prévus dans le projet initial devraient être construits/vendus dans les 5 à 8 ans. Mais, au fait, qui intéressent-ils surtout, ces logements ? Quel est le profil type des acheteurs ? "Essentiellement des jeunes couples pour les maisons et des investisseurs pour les appartements", résume Michaël Géréon.

Si, en reprenant le dossier, le promoteur liégeois ne devait pas faire un copier-coller de ce qui avait été déjà fait, certains critères urbanistiques lui avaient été malgré tout imposés: logements rassemblés en blocs, toitures plates, teintes de façade claires… "On a vraiment gardé une architecture “dans le même ton”", confirme Michaël Géréon. Par contre, l’expérience de la première phase a permis quelques "corrections" profitables aux suivantes. Au départ, les sols des parkings et cheminements étaient prévus en dolomie. Mais, à l’usage et avec le temps, les habitants ont fait remarquer que le matériau avait tendance à se désagréger, jusqu’à devenir de la poussière. "On a donc opté maintenant pour de la pierre du Jura." Quant aux performances énergétiques des bâtiments, elles sont elles aussi revues et corrigées au fur et à mesure des chantiers et de leur évolution légale. "Avec le durcissement constant des normes, on a des bâtiments vraiment très performants. C’est aussi pour ça que les gens achètent du neuf: parce qu’ils savent qu’ils n’auront pas de travaux à prévoir pendant 10-15 ans et parce que les performances énergétiques sont meilleures."

Le quartier bientôt plus en cul-de-sac

L’autre grande et bonne nouvelle du moment, c’est que la liaison entre le lotissement et la rue Chaumont devrait bientôt être effective. Le fond de coffre est déjà là, il ne faut plus que l’intervention des divers impétrants pour que le quartier ne se termine plus en cul-de-sac et qu’on puisse ainsi le traverser de part en part. Une facilité énorme aussi pour ses habitants, forcément.