Découvrir et identifier les champignons

La Ferme castrale, à Hermalle-sous-Huy, organise des balades découvertes de la nature tous les 4es dimanches du mois de mars jusqu’en novembre. Jacques Berten de Crisnée est guide nature. Depuis plus de 10 ans à Hermalle, il partage sa passion avec le public. "Les balades ont des thèmes différents allant des plantes sauvages, médicinales et comestibles à la découverte des oiseaux", précise le guide. Et dimanche après-midi, Nicole Hanot, présidente de l’ASBL Syndicat d’initiative de Hermalle "La Rawète", accueillait le public pour une balade à la découverte des champignons. Après un bref exposé sur le lieu de la Ferme castrale, Jacques Berten a invité les participants à le suivre en voiture. En effet, la balade champignons se déroulait dans le bois d’Ombret à quelques kilomètres. "Nous allons partir dans le chemin de promenade et j’invite les personnes à prélever des champignons qu’elles rencontrent. J’accentue l’activité sur la façon de les identifier. On peut repartir aussi avec des comestibles."