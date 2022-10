Alerte au nuage radioactif dans le cadre d’un exercice nucléaire à Engis

Mais quelle est la finalité de cet exercice ? "Nous évaluons la communication et la coordination entre les différents organes en cas de déclenchement du plan d’urgence. Nous nous concentrons ici sur les prises de mesures."

Des mesures pour décider des mesures à prendre

Les différents organismes présents ce mardi au centre sportif sont ceux qui composent la CELMES, ou Cellule de mesures. "Ils iront collecter toute une série de données sur le terrain, expose Louise Liénard, porte-parole de l’AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire). Les résultats seront ensuite communiqués à la CELEVAL (Cellule d’évaluation), qui proposera toute une série de mesures de protection."

En fonction de la gravité de la situation, les autorités fédérales pourraient décider de donner des pilules d’iode aux citoyens ou de les mettre à l’abri. "On pourrait aussi imposer des restrictions sur la chaîne alimentaire, poursuit Louise Liénard. On en profite aussi pour tester le fonctionnement des appareils."

En parlant des appareils, il y en a des petits, qui permettent de prendre des mesures directement sur le terrain, et aussi de beaucoup plus gros. "Deux hélicoptères de la Défense partiront de la base militaire de Beauvechain à 14 h et 16 h. Ils permettront de prendre des mesures sur un périmètre beaucoup plus large."

L’exercice, qui s’étale sur deux jours, verra aussi des drones entrer en action ce mercredi. "Ils agiront dans des zones beaucoup plus précises que les hélicos."

La Protection civile pour assurer la logistique

Prendre des mesures, c’est évidemment essentiel mais à côté de cela, il faut aussi assurer la logistique. Et ça, c’est la Protection civile qui s’en occupe. "Une trentaine d’hommes venus de Crisnée et de Brasschaat sont présents, détaille le lieutenant-colonel Stéphane Bairin. Ils gèrent le camp de base. On vérifie les entrées et les sorties. Une tente a également été installée à l’entrée du camp. En cas de besoin, elle permettra de décontaminer les hommes qui rentreront de mission."

L’exercice, auquel Annelies Verlinden, ministre de tutelle de l’AFCN a assisté, va déboucher sur un processus d’évaluation. "Les partenaires pourront ainsi définir des pistes d’amélioration", conclut Louise Liénard.