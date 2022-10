Les scouts vont nettoyer des tombes

C’est une activité qu’ils ont déjà menée par le passé, abandonnée en 2020 à cause du Covid et reprise l’an passé. Et, cette année, la section des Éclaireurs engissois (scouts de 12 à 18 ans) de la VM013 propose à nouveau ses services pour nettoyer les tombes et les caveaux du cimetière d’Engis-bas, celui situé juste en face de l’administration communale. "On faisait déjà ça quand j’étais animée donc ça fait quelques années", se rappelle Héloïse Defawe, 19 ans, désormais animatrice-responsable des Éclaireurs engissois. Qui sont surtout sollicités "par les gens qui habitent loin et ne doivent ainsi pas venir deux fois: pour nettoyer la tombe et pour la fleurir" ou "par des personnes âgées" qui ne sont plus en mesure d’assurer cet entretien elles-mêmes. "On a quelques habitués d’année en année, qui appellent d’ailleurs encore parfois mon frère qui s’occupait de l’opération avant, sourit Héloïse Defawe. On a aussi des gens qui demandent au fossoyeur, qui leur donne alors mes coordonnées. Et puis, on a mis une affiche sur la grille du cimetière, chez le fleuriste et on a publié l’info sur les réseaux sociaux."