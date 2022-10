Le RAVeL Engis-Flémalle: entre mobilité douce et développement économique

"Au fil des années, les entreprises installées au sein du parc d’activité économique d’Engis ont développé le transport de leurs marchandises par la voie d’eau, rappelle François Leruth, coordinateur du RAVeL au SPW. Les opérations de transbordement se sont multipliées sur les quais situés le long du chemin de halage de Meuse, qui était incorporé au RAVeL. Ces opérations, réalisées avec des grues et des dumpers, nécessitaient parfois la fermeture de la circulation des piétons et des cyclistes sur les quais pour des raisons évidentes de sécurité. La réalisation d’un RAVeL de contournement de cette zone d’activité portuaire était donc devenue indispensable."

« Concilier le développement économique et mobilité douce »

Le chantier s’effectuera en deux temps. De 2017 à 2019, c’est un premier tronçon de 7 km, entre l’aval d’Ombret et le rond-point d’Engihoul qui sera aménagé pour un montant de 1,85 million€. L’accent sera notamment mis sur la sécurité, la piste cyclable étant séparée des voiries et de la ligne de chemin de fer (utilisée par la société MGM Winters) par des glissières de sécurité, des clôtures, des aménagements paysagers et de nombreuses plantations.

On a coupé le ruban ce vendredi midi. ©EDA- P.A.

"Malgré tout, la sécurité n’est toujours pas optimale, estime Serge Manzato. Pas plus tard que ce jeudi, un accident, sans gravité, avec un camion s’est produit à proximité de cette portion. Il faut pouvoir concilier le développement économique de la zone et la mobilité douce. Pour assurer la sécurité, nous plaidons ardemment pour la création d’un rond-point sur la nationale 90, à proximité des établissements Marchandise. Ça permettrait d’accroître la sécurité dans les rues de la Tour Malakoff et des Tuiliers."

La 2e phase du projet a consisté à aménager le RAVeL entre le rond-point d’Engihoul et le chemin de halage à hauteur de Ramioul, soit une portion d’environ 1,2 km située entre la nationale 90 et la ligne de chemin de fer. Le chantier, réalisé en 2020 et 2021, aura coûté un peu plus de 800 000 €.

La 2e portion a été aménagée entre la nationale 90 et la ligne de chemin de fer. ©EDA-P.A.

Lors des discours officiels, chacun s’est plu ce vendredi à souligner que cette nouvelle portion constituait le chaînon manquant du RAVeL entre Huy et Liège. Une vision tronquée puisqu’à Seraing, les amateurs de la petite reine sont obligés d’emprunter la rue Ferrer, de traverser la Meuse et rejoindre la Cité ardente via les rues de Tilleur et Sclessin.

"L’idée est d’aménager à l’horizon 2027-2028 le RAVeL sur la rive droite du côté d’Ougrée et de Kinkempois pour rejoindre La Boverie", rappelle François Leruth.

D’ici là, les travaux à l’écluse d’Ampsin-Neuville, qui obligent actuellement les cyclistes à emprunter des voiries et chemins sur la rive gauche jusqu’au pont d’Ombret, seront terminés…