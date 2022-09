Les chevaux qui murmurent à l’âme des gens

Première étape: incarner des objets

Mais avant d’en arriver là, Jantien de Jong va d’abord recevoir la personne dans une pièce de sa maison réservée au coaching. Un endroit où elle va déjà pouvoir se confier sur les raisons de sa présence, ses blocages, ses frustrations, ses incompréhensions, ses malheurs… Des sentiments pas très positifs que la coach va tenter de lui faire exprimer (en paroles ou avec des images légendées) et lui demander d’attribuer à des objets. "J’ai une caisse avec des nœuds, des peluches, des objets en plastique, des trucs très colorés, des morceaux de corde, des trucs lourds…" Et l’idée, donc, c’est que le coaché investisse quelques-uns de ces cartes et/ou objets: un morceau de corde pour incarner son stress ou un "doudou" lourd pour symboliser son boulot envahissant, par exemple. Jantien de Jong emmène ensuite le coaché (et les objets) près de ses chevaux. "En équicoaching, tout le travail se fait au sol." Les objets vont donc être disposés par terre, dans l’espace des chevaux. Qui, curieux, vont immanquablement venir les renifler. Puis vont réagir face à certains. "S’ils piétinent la corde qui représente le stress de la personne ou envoient valser le “doudou” qui figure son boulot, je vais lui demander comment elle traduit ce que le cheval fait de l’objet. Elle va peut-être me dire qu’il y a longtemps qu’elle a envie de quitter son boulot, qu’elle n’ose pas mais que, là, elle a une preuve de plus que c’est ce qu’elle doit faire." Pour Jantien de Jong, ce qui est certain, c’est qu’on ne sait pas mentir, avec les chevaux. "Être A, se convaincre qu’on est B et faire C, avec les chevaux, c’est pas possible", résume-t-elle.

L’Engissoise, éducatrice spécialisée à Maastricht, propose des séances d’équicoaching individuelles ou en groupe (de classe, de travail…). Elle reçoit des ados en manque de confiance ou en rébellion face à leurs parents ou l’école, des adultes à un tournant de leur vie, des gens débordés ou perdus… Parfois, une séance suffit pour décanter une situation ; parfois, il en faut plusieurs "mais ça va souvent plus vite que chez un psy, sourit Jantien. Avec mes chevaux, que je considère comme des co-coachs parce qu’on fait vraiment équipe, je guide les gens et leurs réponses viennent souvent très vite quand je leur fais remarquer le comportement du cheval. Et quand on connaît les causes de son mal-être, alors, on sait travailler dessus. Le cheval ne fait que confirmer des choix difficiles, en fait."

Et en fin de séance, quand le coaché est reparti, Jantien de Jong prend le temps d’apaiser Zetoun et/ou Arlequin. "Pour eux, tout ça est naturel, je n’ai pas dû les driller pour qu’ils interagissent avec les gens. Mais ça leur demande de l’énergie, comme à moi et à n’importe quel coach, alors, après une séance, on les remercie et quand la personne est partie, je reviens et je leur masse un peu le dos en leur disant qu’ils peuvent lâcher, que c’est fini pour aujourd’hui."

Et chacun, le coaché, la coach et le cheval, peut alors retourner à sa vie. Jusqu’à la séance suivante…

Jantien de Jong, équicoach et coach de vie (en français, néerlandais ou anglais): 0497/73 44 22 ou reflection.jan10@gmail.com