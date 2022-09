Appel à témoins pour les coups mortels entre automobilistes à Engis

Le 4 septembre, entre 17h et 18h, à Engis, entre Liège et Huy, deux véhicules ont pu avoir un comportement routier inapproprié. Les deux voitures circulaient sur la N90 entre le rond-point du pont d’Engis (rue des Trente-Six Tournants) et le parking d’Ombret. Les deux véhicules venaient de Huy et se dirigeaient vers Liège.