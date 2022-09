« Passe à la maison » mardi

Mardi, ce sera la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dont dépendent les maisons de jeunes. Et un tas d’entre elles seront ouvertes au grand public, dans le cadre de l’opération « Passe à la maison ». Celle d’Engis le sera aussi, de 13h à 17 h. On pourra découvrir les locaux et les « Modules Découverte » (ateliers) proposés cette année mais, sinon, l’après-midi tournera surtout autour du fameux studio rap avec une visite des lieux, des ateliers d’écriture, des démos techniques et un petit concert à 16 h, qui sera sonorisé par l’équipe du centre culturel. Dans la foulée, les jeunes ont également tenu à inviter des proches, les autorités communales et « des officiels » à découvrir le studio. « Les jeunes ont voulu un vernissage un peu chic, sur invitation, sourit Marie Chiarelli, coordinatrice du CCJE. Ils ont aussi reçu chacun cinq cartons pour inviter qui ils veulent. »