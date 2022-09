Des potagers communautaires pour faire pousser les liens

La crise du Covid passée, Amélie Lhermitte, animatrice à la maison de quartiers "Le 16"à Hermalle, et son pendant d’Engis-Centre et des Fagnes, Lucien Houllez, voient revenir les gens petit à petit. Et, comme leurs missions le leur imposent, ils veulent recréer du lien entre eux, les occuper, mener à bien des projets pour eux et avec eux. Derniers en date? L’installation d’une boîte à livres aux Fagnes, cet été. Et il y a quelques jours, d’une autre à la cité Vandeweghe, à Hermalle. "C’est la bibliothèque qui nous l’a suggéré, explique Amélie Lhermitte. Des jeunes du CCJE et de la maison de quartiers ont décoré un vieux frigo. La bibliothèque nous a fourni les premiers livres à mettre dedans. Petite anecdote: quand j’ai voulu aller les y déposer, il y en avait déjà dedans. La boîte à livres avait pris vie toute seule, les gens s’en étaient emparée, c’est génial!"