Drame de Hermalle-sous-Huy: le mandat d’arrêt de l’Engissois confirmé

La victime n’a pas pu être réanimée par les services de secours.

Le magistrat de garde du Parquet de Liège a été avisé des faits. Un médecin légiste a été désigné. Il a relevé des traces de coups sur le visage du trentenaire. Un des hypothèses est que lors d’un de ces coups, la tête de ce dernier aurait pu heurter, par l’arrière, la portière d’un véhicule. Les causes exactes du décès du Namurois ne sont pas encore certaines.

«C’est un drame pour tout le monde»

Au départ, l’Engissois n’avait pas du tout conscience des conséquences de ses actes. Dès qu’il a su ce qu’il s’était passé, il s’est rendu à la police. Il a été mis sous mandat d’arrêt mardi. "Cette affaire est un véritable drame pour tout le monde, indique Me Éric Lambert qui assure la défense du quadragénaire. Mon client est effondré. L’instruction doit encore avoir lieu. Il y a peu de zones d’ombres, mais il en reste quelques petites. Des choses doivent encore être éclaircies." Le suspect est inconnu de la justice. "C’est une personne qui travaille, qui a une famille, qui va à la pêche le dimanche. Il n’a jamais eu le moindre incident judiciaire. Il ne présente aucune difficulté."

Selon l’avocat, que les faits se soient passés au volant d’un véhicule n’est pas anodin. "Quand on est au volant de sa voiture, on a l’impression qu’on est Dieu. Quand on sort de la voiture, on se rend compte de la réalité. On peut prendre peur et avoir des réactions imprévisibles." Me Éric Lambert a une pensée pour la victime et sa famille. "Il s’agit d’un véritable drame pour deux familles. Mon client assume totalement la responsabilité de ce qui s’est passé. Il fait face avec beaucoup de dignité et une totale franchise."

L’inculpé est, explique l’avocat, touché par les conséquences des actes qu’il a commis. "Il est infiniment triste de ce qui s’est passé. Particulièrement sensible à la détresse de la victime et sa famille. Il fera l’impossible pour essayer de réparer ce qu’il a commis. Il va porter la responsabilité toute sa vie de cet acte." L’avocat espère que la lumière sera faite sur cet événement tragique. "Il faut respecter les familles, la tristesse de tout le monde, il est essentiel de ne pas porter de jugement avant de savoir exactement ce qui s’est passé."