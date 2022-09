Pendant plusieurs heures, le mystère a plané sur ce qui s’était passé. Mais le témoignage de la compagne de la victime, qui était passagère de la voiture, et celui d’un homme, un Engissois né en 1979, qui s’est dénoncé spontanément à la police ce lundi, ont permis de faire sérieusement avancer l’enquête.

D’après les déclarations de l’Engissois, tout aurait démarré suite à un comportement jugé dangereux de la victime. Un comportement que sa compagne n’aurait elle-même pas vraiment perçu, étant donné qu’elle était alors occupée sur son téléphone portable.

Dans un rond-point situé en amont de Hermalle-sous-Huy, "où la configuration des lieux fait que la chaussée s’élargit, la victime, qui roulait apparemment très vite, aurait coupé la route à l’autre automobiliste", qui était accompagné de sa femme et de leur enfant, explique-t-on du côté du Parquet de Liège.

Frappé dans sa voiture

Quand ce dernier, plus loin, a constaté que le Rhisnois s’était garé sur le côté de la route, il a aussi stoppé son véhicule là. "Il dit qu’il a frappé la victime alors qu’elle était toujours dans la voiture, qu’il n’a lui-même pas reçu de coups puis qu’il est reparti."

En repassant dans l’autre sens un peu plus tard, il aurait alors constaté la présence de la police et d’une ambulance sur place. Il a ensuite découvert, sur les réseaux sociaux, que sa victime était décédée et c’est ce qui l’a décidé à se présenter aux forces de police lundi.

L’Engissois, inconnu de la Justice, a été entendu par un juge d’instruction liégeois ce mardi après-midi. Il a reconnu les faits et dit avoir porté trois coups de poing à sa victime. Il a finalement été placé sous mandat d’arrêt pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.