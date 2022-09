L’Écolo Nadine Gérard ne sera pas conseillère communale

Mais alors, qui remplacera Christelle Steinbush? "Nadine Gérard était la première suppléante de notre liste, détaille l’échevin Écolo Johan Ancia. On désignera donc notre deuxième suppléant." Mais cette fois-ci, pas de surprise. "Un conseiller communal prêtera bien serment lors de la séance du 26 septembre", assure-t-il.

Deux démissions actées

L’ordre du jour du conseil communal de ce lundi annonçait également les démissions de Lætitia Vanesse et Tanguy Degard, deux conseillers communaux EngiSolidair. Et cette fois-ci, tout s’est passé comme prévu. Les démissions ont été actées et les remplaçants prêteront serment lors du prochain conseil communal. Si on ne connaît pas encore l’identité des nouveaux conseillers, on sait juste que Tanguy Degard "sera remplacé par une dame."

Des ilots rue d’Ombret

Une fois toutes ces considérations liées à la composition du conseil passées, les élus locaux se sont notamment penchés sur un problème de vitesse dans la rue d’Ombret. "Les voitures y roulent en moyenne à 82km/h, alors que la vitesse est limitée à 50km/h", détaille Marc Voué, échevin des Travaux. Si cette problématique suscite des inquiétudes depuis longtemps, c’est un grave accident survenu au mois de mars "qui n’a heureusement pas fait de blessés", qui a poussé la majorité engissoise à mettre en place une solution concrète. "Trois ilots seront installés dans la rue. Les deux premiers formeront une chicane et le troisième se trouvera un peu plus loin. On espère aussi pouvoir mettre en place une signalétique qui réglera les priorités", conclut l’échevin des Travaux.