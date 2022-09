L’ADL engissoise déménage à l’Embarcadère

Un local bien plus spacieux, plus visible des Engissois et plus proche des commerçants et des entreprises avec lesquels elle travaille au quotidien: d’ici la fin de la semaine, l’équipe de l’ADL aura quitté ses bureaux à l’ancienne gare et intégré son nouvel espace de travail, au rez-de-chaussée de l’Embarcadère. "Le CPAS, qui avait déjà deux bureaux à la gare, voulait regrouper d’autres de ses services là et nous, de notre côté, on avait envie d’être au cœur d’Engis, plus visibles, plus près des commerces et des entreprises, résume Christian Vertessen, directeur de l’agence de développement local. Il y avait plusieurs possibilités via la Commune mais c’est nous qui leur avons proposé de nous installer à l’Embarcadère, qui n’est utilisé que de façon ponctuelle. Il fallait juste l’autorisation de la Région, comme il a été construit avec des subsides, mais comme nos missions correspondent" à la fonction initialement prévue pour le lieu situé en bord de Meuse, cela n’a pas posé de problème.