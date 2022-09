Il meurt après des coups reçus à Hermalle-sous-Huy, un individu s’est présenté à la police

Pour une raison encore inconnue, les deux automobilistes se sont alors retrouvés sur l’aire de repos proche de la sortie Hermalle-sous-Huy et en sont venus aux mains.

L’un des deux conducteurs a repris sa route tandis que le second, sonné, s’est réinstallé au volant de sa voiture. Son état s’est dégradé et une ambulance a été appelée à intervenir. À un moment donné, sa compagne a également été rejointe par une tierce personne qui passait par là et qui s’est arrêtée pour porter secours et assistance au couple.

Malheureusement et malgré leur arrivée rapide sur les lieux, les secours n’ont rien pu faire pour réanimer le trentenaire.

Des traces de coups relevées par le légiste

Avisé, le magistrat de garde du Parquet de Liège est descendu sur les lieux aux alentours de 18 h, avec un médecin légiste. Les premières observations de ce dernier ont montré que le Namurois avait été frappé mais n’aurait néanmoins pas été passé à tabac. Une autopsie a donc été ordonnée pour identifier précisément les causes de sa mort.

C’est la compagne de la victime qui a expliqué à la police que son compagnon avait été frappé par un autre automobiliste, sans pouvoir préciser par contre dans quelles circonstances exactes ni pourquoi ni comment cette scène de coups était survenue.

Un homme s’est présenté à la police

Ce lundi, le conducteur qui a frappé la victime s’est présenté spontanément à la police. En fin d’après-midi, son audition était toujours en cours. Ses déclarations et les résultats de l’autopsie devraient en toute hypothèse permettre à l’enquête d’avancer.

La compagne prise en charge par l’assistance aux victimes

Si c’est une équipe de la zone de police Meuse-Hesbaye qui est d’abord intervenue sur les lieux, l’enquête a ensuite été confiée à la police judiciaire fédérale de Liège. C’est néanmoins le service d’assistance policière aux victimes amaytois qui a pris en charge la compagne du Namurois.

S’il devait se confirmer que l’homme qui s’est présenté à la police ce lundi est bel et bien auteur de coups sur la personne du trentenaire, il devrait en tout état de cause être poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.