La présidente du conseil démissionne, un autre conseiller communal aussi

On se souviendra de Lætitia Vanesse comme ayant été la première présidente de l’histoire du conseil communal engissois. Une fonction pas obligatoire mais créée dans plusieurs communes au lendemain des élections de 2018 et que la quinquagénaire, élue au sein du groupe EngiSolidair du bourgmestre, avait embrassée avec joie quand on la lui avait proposée."Pour moi, c’est un rôle plus investi et plus gai que celui de simple conseiller communal. Ça a été en tout cas une belle expérience, je quitte d’ailleurs le conseil communal avec regret."C’est que Lætitia Vanesse a été engagée tout récemment comme secrétaire des écoles communales, un emploi non compatible avec un mandat politique.