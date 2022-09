École «Grandir Autrement»: 22 enfants ont intégré la nouvelle structure

Mais une solution a été trouvée depuis. Rattacher la structure et son projet pédagogique unique en son genre à une autre école, en l’occurrence à La Marelle, une école d’enseignement spécialisé de type 3 située à Amay, tout en continuant à occuper des locaux de l’école communale de Hermalle-sous-Huy (Engis). Il resterait quelques documents à signer entre les différentes instances concernées (écoles et Fédération Wallonie-Bruxelles) mais la rentrée a bel et bien eu lieu ce lundi 29 août.

En «groupes de besoins d’apprentissages»

En tout, 22 enfants, des six années primaires, sont déjà inscrits dans cette nouvelle "école", dont environ la moitié sont de nouveaux écoliers. Ils ne seront pas répartis en classes proprement dites mais en "groupes de besoins d’apprentissages". Ils seront encadrés au quotidien par une équipe de 3 enseignants et 2 éducatrices, qui dépendront directement de la direction de l’école La Marelle. Et ils seront donc toujours accueillis dans les locaux engissois.

Aussi, même si le projet "Grandir Autrement" passe désormais dans le giron de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il devrait conserver la même philosophie, entre autres au niveau des apprentissages. Par contre, il apparaît évident que la gratuité de l’enseignement promise par la FWB obligera nécessairement l’équipe pédagogique à revoir (à la baisse) certaines activités précédemment proposées aux enfants.