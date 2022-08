Les catalogues des Journées du Patrimoine se font attendre

Ce mécontentement dû au retard de livraison, la responsable du Syndicat d’initiative d’Hermalle n’est pas la seule à le partager. Un petit coup de fil à l’Office du tourisme de Huy nous le confirme."Nous, on ne les a pas encore reçus, déplore un employé.Or, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous les réclamer."

Même topo au Syndicat d’initiative de Entre Eaux et Châteaux, à Modave."Normalement, on les reçoit début août, explique une employée.Mais là, on n’a toujours pas été livré. J’en avais commandé une centaine pour les déposer chez différents opérateurs touristiques mais là, ça va être trop tard."

Le public friand du catalogue papier

Ce retard, les organisateurs même des Journées du Patrimoine le déplorent également . "Mais c’est indépendant de notre volonté,explique Madeleine Brilot, coordinatrice des Journées du Patrimoine.Le marché du papier est compliqué pour l’instant avec des hausses des coûts de 30 à 40% et des retards chez les imprimeurs. L’atelier a seulement été livré le 16 août et notre distributeur a dix jours pour livrer les catalogues, donc en théorie jusqu’à vendredi."

La coordinatrice reconnaît que cette livraison tardive n’arrange personne car même si le catalogue est en ligne en version PDF depuis plusieurs semaines et que des applications sont téléchargeables, beaucoup de visiteurs tiennent encore à leur exemplaire papier."Oui, nous avons un public friand de cette brochure. Certains les collectionnent même d’année en année."