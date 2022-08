La famille de Hermalle-sous-Huy victime d'un incendie, bien prise en charge par le CPAS

Depuis dimanche après-midi, une famille de Hermalle-sous-Huy – un couple et un petit garçon – a perdu la maison dans laquelle elle vivait. En effet, dimanche, son habitation a été incendiée. À cause d’un souci électrique? Hier matin, cette famille s’est rendue au Centre public d’action sociale, " là où ils ont été accueillis et pris en charge par les assistantes sociales,explique Christelle Lallemand, la présidente du CPAS.Cette nuit de mardi à mercredi, ils la passeront à Flémalle, dans une chambre d’hôtel, ajoute-t-elle hier. Pour ce qui est des jours et des nuits à venir, nous avons un logement d’urgence situé à Hermalle-sous-Huy."Le logement a été libéré récemment, les assistantes sociales doivent juste vérifier si l’état des lieux a bel et bien été réalisé. Quant aux portes du magasin social, elles leur seront grandes ouvertes, " Dans la mesure où ils pourront y aller choisir ce dont ils ont besoin."