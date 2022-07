Les débuts (un peu) compliqués du parcours Vita des Fagnes

Le parcours Vita, c’est un projet qui avait été mis sur la table il y a presque 10ans mais qui a finalement été mis de côté en 2014 au profit de l’espace convivial de Clermont. En 2018, avec la nouvelle majorité communale, ce projet avait repris, motivé par la volonté des citoyens. " Il a fallu demander un permis d’urbanisme pour aménager le parcours dans la partie appartenant à Lhoist, commente Johan Ancia, échevin des Sports. Une fois obtenu, tout s’est enchaîné et le parcours a été terminé vers la fin des confinements l’an passé, ce qui a empêché une inauguration en bonne et due forme (aussi à cause d’un avis de tempête en mai dernier, NDLR) mais les gens ont quand même pu depuis faire une activité physique extérieure."