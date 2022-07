Le feu d’artifice du 21juillet à Hermalle aura-t-il lieu?

Concerts, stands, apéro, dîner, corrida ou encore fête foraine: un tas de choses sont prévues dès aujourd’hui et jusque dimanche. Avec donc, en apothéose, le fameux feu d’artifice du 21juillet, prévu cette année à 23h30.

Pour les pompiers, avec la sécheresse, c’est non

Mais la sécheresse de ces derniers jours a fait que les instances communales ont provoqué une réunion ce mercredi matin avec le Comité des fêtes du 21juillet et la police. Elles disposaient aussi d’un rapport, plutôt négatif, des pompiers. "Les pompiers nous disent clairement que s’il n’y a pas de précipitations d’ici demain soir, il faut annuler , résume Johan Ancia, bourgmestre ff ces trois derniers jours en l’absence de Serge Manzato. Mais des précipitations sont annoncées toute cette nuit donc on n’a finalement pas encore pris de décision définitive."

On refera le point ce jeudi matin

Ce jeudi matin, Serge Manzato, rentré de vacances, devrait avoir un nouveau contact avec tous les intéressés. Et, en fonction de la météo qui aura régné au cours de la nuit à venir, une décision claire sera alors prise. "On ne fait évidemment pas ça pour embêter le comité ou les gens , insiste Johan Ancia. Moi aussi, en tant que citoyen, j’ai envie que le feu d’artifice ait lieu mais en tant qu’autorité communale, on se doit avant tout de garantir la sécurité de tous les citoyens." Et ne prendre aucun risque, donc, quant au possible embrasement de quoi que ce soit que pourrait provoquer la retombée d’une flammèche.