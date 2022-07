Une dame décède dans l’incendie de sa maison à Hermalle-sous-Huy (Engis)

Étant donné la nature des faits, le parquet de Liège en a été avisé. Une enquête va débuter pour permettre de connaître les causes et les circonstances exactes de cet incendie. Un expert devrait descendre sur les lieux et le corps de la victime devrait être examiné par un médecin légiste. " Toutes les procédures habituelles qui sont mises en place lors de ce genre de drame ont été enclenchées , poursuit le bourgmestre. Les devoirs d’enquête doivent encore déterminer les circonstances. Selon des éléments recueillis sur place, le compagnon de la dame aurait été absent au moment de l’incendie car il promenait le chien." Selon le bourgmestre, les secours ont fait le maximum pour tenter de sauver la victime. "C’est un drame malheureux. Je pense que tout le monde a agi le plus rapidement possible. L’enquête devrait permettre d’y voir un peu plus clair. "