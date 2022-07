Les rues de la Goffe et des Écoliers rénovées

Les trottoirs seront ouverts en 2023

À la mi-août 2023, RESA a planifié l’ouverture de tous les trottoirs, concernant un projet de renouvellement des installations de gaz et une partie des lignes électriques à enterrer.

Le coût de tous ces travaux? La rue de la Goffe sera rénovée sur une longueur de 250m pour 659000 €, subsidiables via le Plan d’Investissement Communal à hauteur de 259909 € et via le Plan d’Investissement Mobilité Active Communale et Intermodalité à hauteur de 207015 €. Pour ce qui est de la rue des Écoliers, à savoir la partie entre la rue des Fagnes et la rue des Prés, soit une longueur de 165m, le dossier s’élève à 425600€ (167876e de subsides via le PIC et 133671€ via le PIMACI).