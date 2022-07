Étude sur le broyeur à métaux: il manque encore des ados pour se faire tester

L’idée de départ, c’était de rassembler 500adolescents de 12 à 19ans pour les sept sites, dont 50 à Engis. Puis mesurer, via des échantillons d’urine et de sang, leur taux d’exposition aux métaux lourds et PCB et le comparer aux valeurs de référence de la population wallonne. Sauf que la campagne de recrutement n’a pas donné les effets escomptés, que ce soit à Engis ou ailleurs. L’ISSeP, néanmoins toujours convaincue de l’intérêt de son étude, a donc décidé de changer son fusil d’épaule. En prolongeant encore une fois, comme il y a quelques semaines, la période d’inscription. Et en admettant peut-être devoir tirer au final des conclusions globales, et non plus propres à chaque site, si cette dernière relance ne devait pas séduire de nouveaux ados. "On ne comprend pas très bien pourquoi on ne parvient pas à rassembler le nombre d’inscrits idéal , confirme Ingrid Ruthy. Sur 500, on en a 150. À Engis, on n’en a que 15 sur les 50 prévus. Est-ce que la prise de conscience d’il y a quelques années de citoyens qui s’inquiétaient de ces expositions n’est plus la même aujourd’hui? Est-ce que les ados ont peur de la prise de sang? Est-ce que le Covid puis la crise énergétique et financière ont fait que les préoccupations des gens ont changé? C’est sans doute multifactoriel mais on veut mener cette enquête à bien, coûte que coûte" , même si les résultats finaux ne devaient pas être aussi affinés qu’initialement prévus.

Inscriptions jusqu’au 15/9, tests dans la foulée

Mais donc. Tout adolescent engissois ayant entre 12 et 19ans et vivant au moins 4jours par semaine et depuis au moins 5ans dans les environs du broyeur à métaux de Hermalle-sous-Huy, peut encore s’inscrire à cette étude (jusqu’au 15septembre). Dans quelques semaines (la dernière de septembre et tout le mois d’octobre), chaque candidat devra se plier à un test sanguin et d’urine et devra remplir, avec ses parents, un questionnaire sur ses habitudes alimentaires, sa maison, son environnement…

Les résultats de cette étude devraient être connus à la fin de l’année 2023.

www.issep.be/biobro/