«J’ai hâte de découvrir le groupe et de partager des activités»

« J’habite à côté de la MJ, j’y viens 2-3 fois par semaine. Ce qui m’importe surtout, plus que où on va, c’est de découvrir le groupe et partager des activités. J’ai aussi envie de rejoindre un club de vélo, ça va m’entraîner à avoir un bon rythme. »