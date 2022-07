D’Engis à Ostende, avec d’autres MJ

Le CCJE (Centre communal des jeunes d’Engis) a déjà monté deux projets "vélo" par le passé. Mais, cette fois, c’est un peu différent puisqu’il a été invité à se greffer à une initiative portée par la MJ La Baraka, du quartier Sainte-Marguerite à Liège. L’idée? Organiser un projet inter-maisons de jeunes pour faire sortir les jeunes de leurs quartiers respectifs et qu’ils se rencontrent entre eux. Au final, en plus de la MJ engissoise et de celle de Sainte-Marguerite, il y aura aussi celles du Péri (Liège) et de Jupille. En tout, près de 20jeunes et six animateurs. "On va démarrer d’Engis pour Ostende le 14juillet , résume Jon Marini, animateur au CCJE. On va passer cinq nuits en auberges de jeunesse, à Namur, Charleroi, Mons, Tournai et Ostende." L’idée de base du projet n’étant pas la recherche de performance mais bien la rencontre entre les jeunes, ceux-ci n’enfourcheront leur vélo que les matins. Ils seront ensuite droppés dans la ville-étape du jour. Et l’après-midi, des activités seront prévues: paddle, visites, plage… "Le but, c’est vraiment la rencontre, la découverte de l’autre, le partage , poursuit Ilenia Berardozzi, animatrice au CCJE. On a d’ailleurs commencé ce mercredi, en accueillant les autres jeunes et animateurs du projet sauf ceux du Péri qui n’ont vraiment pas su venir: c’est un peu dommage et on essaiera de les voir avant le départ, sinon, on se rencontrera le jour J. Au début, il y avait de la timidité de la part de certains jeunes mais, une fois sur les vélos (pour un petit tour de chauffe jusqu’à Amay, NDLR) , ils ont commencé à papoter plus facilement et certains ont même eu du mal à repartir quand ça a été fini. On a profité aussi de cette rencontre pour faire un check des vélos et du matériel et pour voir ce qui nous manquait éventuellement."