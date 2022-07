«Ça a tout changé, de passer par les Tchafornis»

Et donc, fidèle du festival, Ah mon Amour! y sera encore cette année. Le samedi en fin de journée, avec son nouveau spectacle, le 15e, Clowncertino Nevrotico . Sur scène, Geneviève Voisin, bien sûr, et sa comparse Justine Verschuere-Buch, toutes deux comédiennes, clownesses, chanteuses et musiciennes (piano/accordéon). "Elles forment sur scène un duo de clowns de théâtre contemporain, dans la tradition toutefois du rapport blanc/auguste, dominant/dominé, sachant/naïf, impétueux et désopilant, tant sur le plan du jeu que dans l’aspect musical" , résume le dossier de présentation. "Depuis 2013, on a beaucoup fait de pièces engagées: sur le colonialisme, le capitalisme… Mais là, on avait envie d’un spectacle plus familial, plus visuel, clownesque, pour la rue et sans mots, pour pouvoir le jouer à l’étranger. C’est davantage du divertissement, aussi grâce à la musique baroque" , ajoute Geneviève Voisin.

À Huy et Stavelot cet été, ailleurs après…

Après l’avoir joué une seule fois dans sa petite salle à Anderlecht, la compagnie d’origine verviétoise testera donc ce nouveau spectacle sur le public rassemblé samedi à Engis. Un endroit qu’affectionne particulièrement Geneviève Voisin, pour les raisons évoquées plus haut, mais également parce que "c’est un festival très familial, chaleureux, organisé par une équipe super sympa qui a gardé la même politique que Jean-Pierre. C’est l’occasion de revoir les “copains”, d’autres artistes. D’ailleurs, là, on a une loge commune où tout le monde se retrouve: on s’y échauffe, on s’y maquille… C’est très chouette, aussi, de voir le travail des autres comédiens et artistes, d’échanger sur nos pratiques, de repérer d’éventuels futurs collaborateurs, de se donner des filons sur la diffusion. Et puis, d’être tous rassemblés sur cette grande prairie, c’est très agréable, on se sent protégés."

La comédienne, qui doit encore gérer "12000trucs" d’ici samedi, se réjouit néanmoins de confronter son dernier travail à l’œil du public. Avant de se produire cet été à Huy et à Stavelot. Et, elle l’espère, ailleurs à d’autres dates, une fois que des programmateurs auront été invités à découvrir le spectacle quand il sera rodé. "On dit qu’il faut 100dates pour qu’un spectacle soit parfaitement rodé , sourit Geneviève Voisin. Alors, on continue et on le fait évoluer tout le temps" en fonction des représentations précédentes, de ce qui a plu ou moins plu, de ce qui a marché ou moins marché, de l’impro du moment…