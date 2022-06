Bientôt un nouveau quartier rue de la Station à Engis

" Je pense bien qu’ici, je suis occupé à vous annoncer une très bonne nouvelle, s’exclame-t-il. Un nouveau projet est en train de naître d’un point de vue revitalisation urbaine d’Engis centre. Un projet qui part de la rue de la Station et qui s’étend jusqu’à la rue Reine Astrid." En fait, Marc Voué a annoncé la création d’une voirie qui permettra aux automobilistes de rejoindre la rue Reine Astrid, " sans devoir faire, comme aujourd’hui, un détour par la moitié du centre d’Engis." Par ailleurs, comme c’est déjà le cas actuellement, cette rue de la Station restera en sens unique. " Dans le sens rue de la Station vers la rue Reine Astrid. Le contraire ne sera pas possible."

Mais, outre cette toute nouvelle voirie qui sera en espace partagé entre voitures et vélos, c’est un tout nouveau quartier qui sera créé à l’arrière de l’administration communale. " Tout d’abord, lors de la création de la nouvelle voirie, les deux garages situés à proximité de la Commune seront démolis. Les environs de l’administration communale seront plus dégagés. Une terrasse, en hauteur, sera construite à l’arrière de la maison espagnole, qui accueille la crèche. Un nouveau bâtiment sera érigé et il comprendra plusieurs appartements pour des familles composées de deux, trois personnes." Marc Voué l’a constaté: " À l’heure actuelle, les familles sont de plus en plus petites. Et donc, elles recherchent ce type d’appartements."

Un ou des promoteurs prêts à investir 1380000 €?

Des zones de parcage sont également prévues, non seulement à l’extérieur mais aussi, en sous-sol. Un certain nombre d’emplacements seront dessinés. Le bâtiment accueillera également le bureau de police engissois de la zone Meuse-Hesbaye. Des policiers qui déménageront de leurs bureaux de la rue Vinâve pour venir s’installer au cœur de ce nouveau quartier. " Oui, le bâtiment sera une construction passive", répond l’échevin des Travaux, à la question de la conseillère communale Julie Leclercq. " C’est effectivement une priorité dans le concept." D’après Marc Voué, le projet est un win-win tant pour l’administration communale, que pour les promoteurs intéressés par ce projet. " Un projet PPP c’est-à-dire, Partenariat Public Privé. Pour 2 € investis par un promoteur, la Commune reçoit un euro de la Région wallonne, en espaces publics. Un projet pour lequel nous recevrons des subsides d’un montant de 690000 € de la Région. Alors, nous demandons à tous les promoteurs d’investir dans ce projet pour, au moins, un montant qui sera le double des subsides à savoir, pour 1380000 €."