Les 3es Rencontres Emploi, c’est ce jeudi

En tout, il y aura 30stands, occupés par des recruteurs du secteur privé et public mais aussi par des agences intérim et différents organismes de formation.

Les visiteurs auront surtout la possibilité de d’abord suivre "un parcours" afin de se préparer au mieux à rencontrer plus loin ces différents recruteurs. Ils pourront retravailler leur CV et leur lettre de motivation grâce à des agents de l’Agence locale pour l’emploi, être coachés lors d’une simulation d’entretien d’embauche par la Mission régionale Huy-Waremme, passer par le stand du Plan de Cohésion Sociale pour retoucher et imprimer leur CV et même se rendre dans un espace "relooking". Là, des spécialistes leur donneront des conseils personnalisés pour augmenter leurs chances de faire une (première) bonne impression lors d’un entretien d’embauche. Ainsi préparés, ils pourront ensuite rencontrer les recruteurs présents, pour ceux qui cherchent à se faire engager, mais aussi des membres de l’association de commerçants Engis Commerces, pour ceux qui voudraient se lancer eux-mêmes comme indépendants. Il y aura également un tas d’annonces d’emploi affichées sur le site et le moyen d’affiner ses recherches via l’Espace Numérique.

Des recruteurs locaux, entre autres

Impossible de les citer tous mais, au niveau des exposants/recruteurs, on notera la présence de la police, de la Défense, de Créa-Job, du service insertion du CPAS, du Centre d’Orientation et de Formation d’Amay, de l’IFAPME, de l’entreprise de formation par le travail Le Cortil ainsi que d’entreprises locales comme Prayon, INR Bodson, Knauf, Armosa, l’atelier de mécanique Graindorge ou encore la SA Marchandise.

Des profils administratifs et de manutention sont particulièrement recherchés cette année.

Enfin, autre façon de valoriser le travail (local): les exposants se verront offrir le petit-déjeuner via la boulangerie d’Engis et le dîner par le collectif de dames bénéficiaires du CPAS qui participent régulièrement à un atelier cuisine "et dont on pourra ici valoriser le travail" , précise Christian Vertessen.

Le jeudi12mai, de 9 à 16h, à la gare d’Engis (rue de la Station, 42). Entrée gratuite. Infos auprès de l’ADL au 04/2865812, via adl@engis.be ou sur la page Facebook «Adl Engis».