Engis : Les Comores font une repasse du « Dindon »

Les comédiens, qui avaient donc répété à raison de deux fois par semaine de septembre à novembre, s’y sont donc remis début de ce mois-ci. "Ma fille, qui jouait dans la pièce, comme mon fils et mon mari d’ailleurs, a un mariage en Italie ce week-end-là, on l’a donc remplacée par une figurante: c’est le seul changement qu’il y aura" , poursuit Nadine Timmermans, qui a intégré la troupe dès ses débuts en juin1976 et fait de la mise en scène depuis 25-30ans.

Un public qui aime rire

Le Dindon , c’est une comédie, en trois actes. Un classique du genre, du maître du vaudeville qu’est Feydeau. "On a déjà joué aussi du Shakespeare, du policier, des comédies grinçantes… mais ce que notre public préfère, c’est rire , décode la metteuse en scène. Souvent, quand on présente autre chose, ils nous disent “C’était bien mais on préfère rire” ou “C’était bien mais on a plus ri la fois passée”. On a tendance à croire que le théâtre, c’est quelque chose de sérieux, qui ne peut que faire réfléchir. Mais certains de nos spectateurs ne voient le théâtre et la culture qu’à travers notre lorgnette, ils ne voient que nous et préfèrent rire." Alors, Les Comores les font rire. Eux et tous ceux qui veulent et voudront, entre autres le dernier week-end d’avril donc. Puis Nadine Timmermans et sa troupe d’une vingtaine de comédiens commenceront à réfléchir tout doucement à la prochaine pièce qu’ils joueront dans quelques mois…

«Le Dindon» de Georges Feydeau par Les Comores, les vendredi29 et samedi30avril à 20h et le dimanche1er mai à 15h, au centre culturel de Hermalle. Réservations au 0478/300727 entre 10 et 19h.