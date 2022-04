Engis | Le club canin recherche des moniteurs

Avec 40 à 50chiens par séance, 10moniteurs et la volonté d’en consacrer un à 6-8chiens maximum dans un souci de qualité: l’équation devient compliquée pour Jane Bassens, présidente du club Éducachien Engis-Fagnes. Elle lance donc un appel pour trouver de nouveaux moniteurs. Des gens motivés, qui devront être disponibles pour au moins une des trois séances hebdomadaires ainsi que deux samedis par mois. Ils seront formés sur place mais doivent s’engager à passer leur brevet officiel au bout de deux ans. "Avant, le club payait tout mais certains n’allaient pas jusqu’au bout et ne nous remboursaient pas ou terminaient leur formation et partaient dans un autre club. Du coup, on a décidé que les futurs moniteurs payeraient leur formation et leurs examens eux-mêmes, environ 125€ en deux ans, et qu’on les rembourserait s’ils restaient ensuite deux ans chez nous."