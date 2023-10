Les nouveaux habitants de Donceel, en petite délégation

Milieu rural et calme

Mais pourquoi avoir choisi Donceel ? Les motivations de deux familles, un jeune couple et un couple de retraités . "Nous sommes originaires de Soumagne et de Seraing, nous habitions Les Awirs, expliquent les époux Humblet. On cherchait une commune rurale, au calme." Ils ont fait construire à Haneffe et ne comptent donc plus partir. Les avions qui survolent la commune ne les perturbent pas trop.

La famille Carnoy, installée à Limont, est originaire de la métropole, elle voulait quitter Liège. "Nous avions une trop grande maison et un grand jardin à entretenir. Une annonce immobilière, une visite et nous avons été conquis de suite. Nous avions un peu trop vite vu la Grand-route et sa circulation. Mais nous nous étions engagés envers l’agence. Malgré tout, Donceel est une commune dynamique et notre choix nous satisfait complètement." De nouveaux habitants satisfaits, heureux de leur nouvelle commune. Certains ont même prolongé avec le souper du mayeur.