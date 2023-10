La soirée du mayeur et des Doncellois

Quand la salle des Templiers se fait salle de fête pour le deuxième Bal du bourgmestre, elle devient lieu de retrouvailles pour tous les Doncelois, au profit de l’école. Plus de 400 soupers à prix démocratique, pour permettre à une majorité de citoyens d’y prendre part, ont été servis. Et l’ambiance musicale y était assurée, notamment à l’heure du bal par Les Puzzles, un jeune orchestre de Jeneffe. Le mayeur, Philippe Mordant, ne pouvait que se réjouir du succès de cette organisation, en présence des mandataires communaux et du CPAS. Et de nombreux mandataires régionaux, aussi. "La réussite de ce soir, c’est un travail d’équipe, un travail de fond et un travail de l’ombre", avec une mention particulière et des félicitations pour "le CPAS qui œuvre dans l’intérêt de tous les citoyens" . Autour d’une équipe "événementielle", on retrouve les membres de l’administration et les services techniques pour organiser ainsi que tout le personnel enseignant pour assurer le service à table. "Donceel, une commune active où il fait bon vivre" !