Le budget du CPAS de Donceel souffre mais souffle

Le budget 2024 arrive

Le compte du CPAS, c’est la "photo instantanée" de la situation financière. Et le compte est bon. Avec un boni final de 16 600 € et un boni cumulé de 90 000 € injecté dans le budget 2023, le CPAS continue de "vivre grâce à la dotation communale", malgré une forte hausse de dépenses notamment des RIS (Revenus d’intégration sociale) et des frais de personnel (+ 22 000 €). La part communale qui s’élevait à 395 000 € pour 2022 est déjà passée à 461 000 € pour 2023. Que réservera le budget 2024 qui sera soumis au conseil communal en octobre ? "Le boni actuel, c’est très bien parce que nous avons très peur pour la suite, entre autres pour les RIS ukrainiens, remboursés auparavant à 135% par le Fédéral pour soutenir les CPAS et désormais à 100%", explique Geneviève Rolans. L’ILA est actuellement en déficit, suite au mode de financement des candidats réfugiés politiques. "On se rend compte que la crise énergétique, le Covid et la guerre en Ukraine impactent les finances, ponctue le bourgmestre. On peut encore honorer tous nos engagements et on envisage de garder le cap."