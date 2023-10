HC Donceel, nouvelle liste pour le scrutin 2024

Les citoyens de Donceel auront le choix entre deux listes lors du scrutin communal d’octobre 2024. Outre la liste Intérêts Communaux (75% des voix en 2018), une seconde liste se présente au suffrage. Le groupe "Renouveau" (24% de voix) rejoint Horizon Citoyen Donceel pour former une liste unique sous le nom "HC Donceel". "Nous avons mis sur pied une liste pluraliste sur base d’un constat: le manque d’écoute et de considération de la majorité, souligne d’emblée Jérôme Lakaye, porte-parole de la liste. N ous sommes mis devant le fait accompli de l’opposition actuelle, affaiblie lors des élections précédentes. Nous voulons apporter un souffle nouveau et constructif. Critiquer pour critiquer n’a jamais fait évoluer les choses." Les deux groupes réunis affirment avoir des valeurs identiques et la même envie de représenter tous les citoyens. "Je veux faire évoluer la commune en fonction des propositions et l’essentiel de notre travail va arriver dans les prochaines semaines."