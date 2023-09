Le Lim’On Rock Festival est prêt à mettre le feu

Pour débuter, à 19 h 30, ce sera le groupe Lost Shelter qui lancera les hostilités avec des covers rock mais également des compositions. Juste après, le groupe SUMMAT fera trembler les enceintes de la grange de 21 à 22 h avec ses reprises du groupe qu’on ne présente plus, les Arctic Monkeys. Et pour finir, le groupe de reprises INXS XPERIENCE enchaînera, comme son nom l’indique, les tubes du groupe australiens d’INXS jusqu’à minuit. Et les festivités ne s’arrêteront pas là puisque DJ SON continuera d’animer la soirée de minuit à 2 h 30. À noter que l’entrée est gratuite jusqu’à 20 h 30 puis sera payante (4 €) pour les visiteurs les plus tardifs. Durant la soirée, le public aura évidemment l’occasion de se rafraîchir au bar et de manger un bout.

Un cercle actif pour la jeunesse limontoise

C’est grâce au Cercle de Limont que le Lim’On Rock Festival continue à perdurer dans le temps. "Ça fait maintenant trois ans que nous gérons entièrement l’organisation du festival, du choix des artistes au service bar. "

Au total, ce sont 12 jeunes qui permettent à la jeunesse de Limont d’avoir son propre cercle. Une aubaine pour eux quand on voit tous les événements qui sont mis en place grâce au Cercle. "Les comités de jeunes ont pour beaucoup disparu, ce qui est dommage. Ici, on a la chance d’avoir une communauté fort présente. Alors, même si c’est beaucoup de travail, c’est toujours un plaisir d’organiser tout ça."

Infos: page Facebook du Cercle de Limont ou de l’événement.