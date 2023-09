Des trottoirs en cours de création dans la rue de l’Enclos à Donceel

Des cailloux et de l’herbe: jusqu’alors, la rue de l’Enclos, à Donceel, n’avait pour trottoirs que des accotements empierrés et enherbés, peu praticables pour les usagers faibles circulant avec des roues (PMR, poussettes…). La Commune vient de démarrer des travaux en vue de créer de véritables trottoirs, dans le cadre de son plan global de mobilité. Un budget de 153 000€ est prévu pour ce chantier, qui sera financé sur fonds propres. "La portion concernée par la création de trottoirs, c’est celle située entre la “place du paon” et la grand-route (NDLR: rue de Hesbaye), informe l’échevin des Travaux, Arnaud Delvaux. Beaucoup d’habitants, mais aussi des sportifs qui vont et viennent vers l’infrastructure footballistique située dans le quartier, doivent marcher sur la voirie." L’idée, ici, est donc d’offrir à tout ce petit monde une circulation plus sécurisée.