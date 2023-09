Lutte contre les inondations à Donceel : ça avance

Il faut donc la remplacer. "Mais c’est difficile aux niveaux technique et financier." Du côté finances, le problème est réglé car la SPGE a accepté de prendre en charge le remplacement de la station de pompage. "Il y en aura pour 1,4 million d’euros hors TVA."

Et d’un point de vue technique, ça va être compliqué parce que la nouvelle station de pompage devra fatalement être plus grosse. "Et il faudra mettre d’autres pompes pendant la durée des travaux."

Mais ça va aller et les travaux devraient durer un certain temps. "On parle de 150 jours ouvrables."

Pour ce qui est de travaux d’aménagement de la rue, la Commune interviendra à hauteur de 800 000 €. "Mais on percevra un subside de 145 000 € de la part du PIC et 225 000 € du PIMACI."

Un bassin d’orage à Fexhe-le-Haut-Clocher

Une fois que l’eau aura été pompée, elle sera envoyée vers un bassin d’orage situé à Fexhe-le-Haut-Clocher, donc juste entre Donceel et Momalle. "On y a installé un moine qui permet de réguler les écoulements d’eau vers Momalle, afin que le village ne soit plus inondé."

Le projet a d’ailleurs été mené conjointement par les trois Communes. "Il coûte 2 € par habitant de chaque commune." La gestion du bassin d’orage sera également assurée par les trois Communes hesbignonnes, au prorata du nombre d’habitants.