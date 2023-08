Âgé de 115 ans, le Guidon Hesbignon de Haneffe reste la seule fanfare à vélo de Wallonie

Michel Hans, vous êtes un président heureux, et vous n’êtes d’ailleurs que le quatrième de ce Guidon né en 1908.

Oui, je ne suis que le quatrième président, et j’en suis le premier surpris, mais il faut avouer qu’Hyppolite Lantin, son président fondateur, a dirigé le Guidon de 1908 à 1961. Plus de cinquante ans, c’est exceptionnel. Entre-temps, il y a eu Pol Matagne, de 1961 à 1987, et Lambert Rome, jusque 2010. Je suis un président heureux parce que la fanfare fait preuve d’un incroyable dynamisme et qu’elle attire de plus en plus de jeunes. Chez nous, le renouvellement des cadres n’a jamais été un problème. Et nous pouvons aussi compter sur les nombreux bénévoles, parents ou conjoint(e)s, tout au long de l’année.

Comment expliquer cet engouement ?

Les plus jeunes, ceux qui débutent le solfège avec le concours de l’Académie de Waremme, sont directement plongés dans le grand bain grâce à la petite fanfare, créée par Myriam Gillon en 2001. Cela leur permet rapidement de jouer en orchestre et cela leur donne l’envie de rejoindre les plus grands. Et puis, parmi ceux-ci, il y règne une ambiance qui pousse tout le monde à poursuivre l’aventure de notre fanfare.

Pour cet anniversaire, ce sont les mouvements d’ensemble à vélo qui constituent le clou du spectacle ?

Oui si on considère que ces mouvements se font un peu plus rares. Avec 24 vélos, cela demande un long entraînement et. une surface suffisamment grande pour effectuer les diverses figures. On les répète depuis des semaines, sur la grand place de Haneffe. Mais, même si certains habitants nous ont observés (rires) depuis quelques semaines, rien ne remplacera le spectacle, évidemment gratuit, de ce dimanche après-midi. Par ailleurs, le programme mis sur pied fait aussi la part belle à d’autres sociétés musicales et, avec le comité, nous pensons que ces trois jours vont permettre au plus grand nombre d’y trouver beaucoup de plaisir, sans parler de la convivialité habituelle qui se fait habituellement jour au sein du Royal Guidon Hesbignon.