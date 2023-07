Donceel: sept heures de cuistax à Limont, 100 tours de village! (photos)

Les Vikings à Limont

Les quatre premiers cuistax qui ont passé la ligne d’arrivée ont ainsi comptabilisé plus d’une centaine de tours en sept heures de course. Et c’est l’équipe "Soif 2" qui brigue la première place. Dans la catégorie "Folklore", c’est toutes voiles dehors que le cuistax "Drakkar" remporte la compétition, devant l’équipe "Peace & Love" et sa réplique du bien hippie van VW. C’est donc de vraies machines à remonter le temps à quatre roues qui ont parcouru l’asphalte du village. "Le thème de cette année était le voyage dans le temps, précise Thomas Pirotte. Le thème est assez vaste quand on regarde le podium. Avec le Drakkar, on remonte déjà loin dans le temps et avec le deuxième, Peace & Love, on retourne dans les années 60. Ça laisse de la place à l’imagination des gens. L’équipe de la FJA (NDLR: Fédération des jeunes agriculteurs) a construit un vieux tracteur." Une fois les cuistax rangés, les prix remis aux meilleurs pilotes et les guiboles des athlètes reposées, tout le monde, participants et spectateurs étaient invités à poursuivre la fête au pied du podium qui accueillait pour la cause les DJ’s KLX et Miss Mjoy.