Entre papotes et ateliers, depuis 5 ans

Bonheurs réciproques…

Le bilan de ces cinq premières années d’une aventure commencée par un subside de la Loterie nationale, c’est "beaucoup de bonheurs avec les personnes rencontrées et qui découvrent les activités. Ils sont plein de bonne volonté et de créativité, dans toutes les activités, sourit Lise-Marie Dessouroux, membre du CPAS et responsable des animations (avec Colette Humblet). Il faudrait juste un peu plus de mixité entre les 17-18 ans et les aînés, sinon toutes les générations sont bien représentées."

Le travail de toute l’équipe se déroule en synergie avec la Commune qui met le bâtiment à disposition du CPAS et a assuré les travaux de rénovation. Il porte ses fruits auprès des aînés. "Nous discutons des activités, nous choisissons ensemble les menus de la Journée des aînés, à leur rythme", poursuit Lise-Marie. La Papotière tend à proposer de plus en plus aussi d’activités extérieures, comme des visites de musées. "C’est une évolution post-Covid, sans plus être dans la méfiance. Mais la mixité sociale constitue la richesse de l’expérience, avec de nouvelles envies et de nouvelles expériences."

La Papotière s’adapte en fonction de la mixité de générations et fait primer le rythme de chacun et chacune. "On s’adapte pour faire participer un maximum de personnes, pour créer des liens."