Une Méga-Giga-Guinguette au terrain de foot de Haneffe

Si le village et l’entité, voire même les nombreux et vastes parkings, ont été rapidement saturés par les véhicules qui migraient vers Haneffe, les mesures de circulation ont fini par être débordées: il y avait des voitures partout et des vélos dans l’enceinte de l’école dans un parking gardé.

Ambiance de folie

L’ambiance, elle, est montée en puissance. Une atmosphère dansante et musicale, au fil de l’après-midi et de la soirée, avec "une organisation hyper-professionnelle", saluée par le bourgmestre Philippe Mordant. Le tout sous un soleil de plomb. Le terrain est devenu noir (et coloré) de monde… "Le concept, c’est que le public suit la dizaine de guinguettes de l’été en province de Liège, se réjouit DJ Oli Tombeur, qui anime sur ses terres natales. Mais le principe reste familial."

Oli avait une crainte en fonction de la date, "avec les examens, mais on sera 7 000 à 8 000 fêtards ce soir". Succès de foule avec un concept de respect rappelé sur tous les panneaux autour du site: respect du voisinage (restreint en haut de la butte), respect des parkings, respect des consignes de sécurité (incendie notamment) ou encore utilisation des toilettes et non de la nature ! Des consignes en bonne partie respectées. Beaucoup moins à l’heure de quitter les lieux au petit matin. Haneffe a vibré au rythme de la Méga-Guinguette…