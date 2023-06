Le jeune activiste belge Jérémy libéré de prison par la justice suisse: "C’était inattendu!"

+ À LIRE | " Ses notes personnelles volées dans sa cellule par la justice "

"Jérémy a rencontré la procureure ce jeudi (NDLR: a qui avait d’ailleurs été remis une pétition de 1 500 signatures samedi passé) . De ce qui me revient, le tribunal fédéral a décidé de libérer Jérémy car l’enquête n’allait pas assez vite à son goût, informe le parrain et oncle du jeune, Grégory De Rudder . Le tribunal ne voyait plus les raisons de le garder en détention préventive."

Cela ne veut pas pour autant dire que Jérémy est sorti d’affaire, puisque "les charges qui pèsent sur lui ne sont évidemment pas abandonnées. Le dossier judiciaire reste ouvert jusqu’au jugement". Mais qu’est-ce qui peut bien avoir poussé le ministère public à libérer Jérémy ? Selon le Donceelois, "peut-être que les différentes mobilisations à Genève et la pétition ont produit leur effet."

Notons toutefois que les carnets de notes dérobés dans sa cellule par la justice, comme en informait une note juridique du cabinet d’avocat du jeune Belge (dont nous en faisions l’écho dans notre édition de samedi dernier), ne lui ont pas encore été restitués. "On est surpris car il n’y a aucune condition à sa libération, ajoute Grégory. En tout cas, Jérémy est heureux d’être libre et nous aussi. Il y a beaucoup d’émotion. C’était inattendu et c’est que du bonheur."

"La suite de l’instruction ne nécessite plus sa détention provisoire"

Le ministère public "a ordonné la mise en liberté du prévenu, la suite de l’instruction ne nécessitant plus son maintien en détention provisoire. Mais la procédure pénale se poursuit", nous retourne le ministère public de Genève par la voix de son chargé de relations médias, Olivier Francey.