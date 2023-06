Donceel: la place de Haneffe limitée à 30 km/h durant les répétitions du Royal Guidon hesbignon

Plus que centenaire, le Royal guidon hesbignon procédera ces prochaines semaines, prochains mois même, à des répétitions sur la place de Haneffe, à Donceel. Ceci pour préparer la grande fête qui marquera les 115 ans de cette fanfare à vélo. Et pour ça, la Commune a déposé un arrêté qui limitera la vitesse des automobilistes à 30 km/h sur la place et certaines rues adjacentes. "C’est un arrêté provisoire qui ne sera d’application que durant les jours et heures de répétition", informe le bourgmestre de Donceel, Philippe Mordant, qui précise que les riverains sont prévenus. "On demandera aux habitants de la place et de certaines rues adjacentes d’être prudents durant ces créneaux-là." Oui mais quand, exactement ? "Une répétition devait avoir lieu ce mardi mais on l’a annulée car beaucoup de nos jeunes sont en examens. On n’aurait donc pas pu rassembler tout le monde aujourd’hui", explique la trésorière du Royal guidon hesbignon, Monique Hans. La première répétition se tiendra donc le mardi 4 juillet prochain. "À partir de cette date, les répétitions auront lieu tous les mardis des mois de juillet et août. L’exécution, elle, se fera le 3 septembre."