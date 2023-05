Le projet de hall de voirie et de salle communale prend forme à Donceel

Dispersé aux quatre vents, l’actuel hall de voirie de Donceel doit être centralisé en un seul et unique lieu. Et c’est bien l’intention de la Commune, qui projette son futur hall de voirie sur un terrain communal de la rue Tombeux. "On avait fait l’acquisition de cette parcelle (NDLR: qui mesure entre 6 000 et 10 000 m2) , justement dans ce but, informe l’échevin des Travaux, Arnaud Delvaux. Le souci avec notre actuel hall, c’est que, d’une part, la plus grosse partie située dans la rue du Ruisseau est un bâtiment qu’on loue. Et à terme, on sera mis dehors. On doit donc prévoir." D’autre part, avoir le matériel communal disposé çà et là sur le territoire communal n’est pas du tout pratique.