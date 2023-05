Le foot unifié aura ses installations

La séance du conseil de ce jeudi soir a commencé sur un quiproquo entre le bourgmestre et les représentants des deux clubs de football de l’entité qui ne devraient plus en former qu’un à l’entame du championnat 2024-2025. Les clubs, via Philippe Olivier notamment, s’étonnant de ne pas avoir été invités à la séance du conseil, demandant de faire le point sur l’avancement du dossier et se plaignant de non-information. La Commune rétorquant qu’elle avait rempli son contrat avec l’élaboration de la convention de rénovation des locaux sportifs de Limont, convention adoptée en fin de séance