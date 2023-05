Perry Rose en concert à la ferme: notre critique culturelle

Mélodies pop et anglo-saxonnes mêlées de ballades irlandaises s’y engouffrent avec à l’entame, un premier morceau presté en douceur. Le reste ira crescendo avec en fil rouge clairement affiché un brassage de titres puisés dans ses différents albums. Dont le très attendu "Glasgow" et son "Yeah, yeah, oh" chanté en chœur avec le public déjà chaud.

Avant cela, des titres tels que "Answer" et "Why should I worry" qui donnent déjà le ton d’une soirée qui restera dans les mémoires de cette petite salle perdue entre prairies, champs et pâturages, qui pourtant affichait complet ce soir-là.

À considérer comme un carnet de voyage singulier dans l’univers du chanteur belgo-irlandais, le concert est à apprécier dans son ensemble pour ces belles madeleines de Proust offertes aux oreilles. Pour autant, le chanteur apporte aussi son petit lot de nouveautés avec notamment des morceaux hors-piste tel que "Sweat field", presté sans filet. Davantage dans la retenue, très court et épuré, le morceau ici ajoute une nouvelle intensité sonore au concert déjà très contrasté. Car on n’est pas à une surprise près avec Perry Rose qui s’en va puiser dans son répertoire tout ce qu’il faut afin de donner à son tour de chant, une bien belle épaisseur humaine. En témoigne encore une séquence davantage irlandaise avec "Go down", "Innocence" et "Forget you", trois titres qui puisent dans les racines de l’auteur, compositeur et interprète toute son authenticité.

Avant cela, un joyeux et festif "Why should I worry, why should I Care" repris en chœur tandis que Perry Rose applaudit "les habitants de Donceel qui sont sortis de chez eux".

C’est sûr, quelque chose se passe dans la salle qui va vers une intimité entre l’artiste et son public dans un lieu qui invite à ce rapprochement spontané. En témoigne encore le titre "Love is there", en écho sonore à cette impression ressentie d’un concert qui aura été à vivre en plus qu’à écouter, ce soir-là à Donceel.