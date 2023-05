Un citoyen a interpellé le conseil communal sur l’urbanisation de Donceel

Le projet jeneffois abordé par un riverain, au nom d’un groupe présent au conseil, est révélateur. "Il s’agit de détruire une ancienne maison et de construire un projet conséquent, pour passer de 1 à 9 familles. Suite à l’enquête publique, nous avons adressé une lettre qui réunit 78 signatures et 29 questions." Dont celles-ci qui traduisent les préoccupations. Comment la Commune peut-elle émettre un avis en attendant un Schéma de Développement Communal (SDC) ? Comment émettre un avis objectif pour ce type de projet ?

Des questions qui pourraient concerner les autres enquêtes publiques en cours ou terminées, rue Caquin ou rue du Ruisseau. "On ne peut d’abord pas aborder l’ensemble des remarques, parce que le dossier n’est pas encore transmis au collège communal, répond Philippe Mordant. Mais déposer un permis est toujours possible et légal s’il paraît valable." Dans ce dossier, le bourgmestre rappelle "qu’il faut garder la sérénité malgré l’émoi ressenti". À propos du SDC, il insiste sur le fait "qu’il ne sera pas déposé. Outre son coût de 60 000 €, de nombreuses modifications s’annoncent".

Via le PCDR, la Commune réalise "un travail de fond pour consulter les citoyens et voir ce que chaque quartier attend".