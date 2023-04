Une 10e Balade dînatoire de prestige à Donceel, suivie par 75 gourmands, seulement...

Une propriété privée entièrement rénovée après l’incendie qui l’avait entièrement ravagé en novembre 2003. Aujourd’hui, le "Nid du sanglier" revit et les participants ont dégusté le duo de cakes salés accompagnés de mesclun sous la verrière et sur la terrasse de la cour. "On trouvait le lieu prestigieux pour fêter cet anniversaire", confie Jacqueline Borremans.

Le château et la Dicque

Au fil des 10 km du trajet effectué à pied ou à vélo (pas de chevaux et quelques voitures), l’organisation du comité du Trait d’Union (Donceel) proposait un itinéraire campagnard et historique. Après le château, la superbe promenade de la Dicque (Haneffe) réaménagée par les ouvriers communaux. Un passage par la case nature avant de revenir à la ferme Schalenbourg pour un poulet basquaise, les fromages régionaux et le tiramisu. Un menu gourmand qui a réuni les suffrages des papilles et des gastronomes. Un regret de taille pourtant déploré par les organisateurs: une participation réduite (75 personnes) contre 120 à 150 selon les précédentes éditions. En général, avec une majorité de Doncellois.

La moitié des participants cette année

"Pourtant nos prix sont raisonnables et démocratiques. Mais je pense que la crise est là, et bien là", constate Jacqueline Borremans.

Il faut admettre que 40 € pour six services, c’est raisonnable en effet. Mais malgré tout conséquent pour une famille. "Nous avons dû changer la date en fonction des congés de printemps. La date habituelle tombait au milieu des vacances, poursuit la co-organisatrice. On ne voulait pas interrompre l’organisation mais le changement a sans doute été préjudiciable."