Les travaux de la future école de Haneffe seront lancés dès la fin de l’année scolaire, à Donceel

Car ce ne sont pas de petits travaux qu’ont imaginés le collège communal et l’équipe pédagogique. Pendant deux années, ils ont ainsi réfléchi à l’école de demain, celle qui répondra au mieux aux attentes des enseignants, des parents mais surtout des écoliers. Le projet ? On abat et on reconstruit. Les bâtiments actuels deviennent vieux et sont trop petits pour accueillir une population scolaire sans cesse en augmentation. L’école de Haneffe aura ainsi de nouvelles classes, un local administratif, un local vélo et un dortoir pour les tout-petits. Il y aura aussi un accès PMR et, naturellement, des toilettes.

Pour quand les travaux, maintenant que les subsides sont octroyés ? "On a déjà commencé, glisse le bourgmestre, Philippe Mordant. On travaille déjà à ça en réaménageant les locaux actuels." Mais le chantier, lui, démarrera dès la fin de l’année scolaire, en juillet donc, avec la mise à terre du bâtiment actuel. "Dès la fin des congés du bâtiment, on pourra commencer la construction. L’objectif est d’avoir le gros œuvre fermé pour l’hiver. Pour novembre ou décembre. Ensuite on pourra s’occuper de l’intérieur."

Et que deviendront les enfants pendant les travaux ? "On a désaffecté le réfectoire, les ouvriers communaux y ont aménagé deux classes avec des panneaux démontables. Les maternelles y sont déjà pour les habituer." La garderie a été installée dans les vieux bâtiments jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les travaux devraient être terminés pour la rentrée scolaire 2024. Le bourgmestre, déjà, s’en réjouit. "Ce projet va remettre du baume au cœur de tous. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour qu’il devienne réalité."