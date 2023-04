On demande l’avis des associations dans le cadre de l’ODR de Donceel

Logo, check ! Place maintenant à la première Opération de développement rural (ODR) de Donceel. Et ce mardi à venir, le 25 avril, la Commune consultera les associations au centre sportif et culturel "Les Templiers", à 20 h. "Nos deux représentantes de la Fondation rurale de Wallonie (FRW) , Caroline et Florine, ont déjà rencontré le collège et les conseillers communaux ainsi que le personnel administratif et le service Travaux, lors de réunions préparatoires, informe l’échevin référent du PCDR (Programme communal de développement rural), Arnaud Delvaux. C’est maintenant au tour des associations", avant la consultation citoyenne qui s’étalera sur quatre dates en mai et juin.